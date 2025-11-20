Deportes

Tizi Sepúlveda se despidió de San Martín para continuar su carrera deportiva en nuevos destinos

Por: Victoria Veloso

San Martín de los Andes vivió este fin de semana una jornada cargada de emociones con la despedida del joven piloto Tiziano Sepúlveda, quien, junto a su familia, confirmó su partida de la ciudad para continuar su desarrollo deportivo en otros horizontes.

Si bien Tiziano no compite en el Campeonato del Sur de la República —cuya última fecha se disputó en el circuito local— el encuentro fue elegido como el marco ideal para cerrar una etapa clave en su formación sobre dos ruedas.

La familia Sepúlveda comunicó que la decisión responde exclusivamente a motivos deportivos, con la intención de acompañar el crecimiento de Tiziano en un entorno que le brinde mayores oportunidades. San Martín de los Andes fue el escenario donde el joven piloto dio sus primeros pasos: aquí se subió por primera vez a una moto, acumuló aprendizajes, atravesó caídas y construyó victorias.

La última fecha del campeonato se transformó así en un emotivo encuentro de despedida. Familiares, amistades, profesores, compañeros de escuela y referentes del deporte local se acercaron para acompañarlo y manifestar su apoyo en este nuevo desafío.

Aunque la mudanza implica dejar atrás la ciudad donde Tiziano empezó a construir su sueño deportivo, también abre la puerta a nuevas oportunidades. Su familia afirmó que llevan consigo el cariño de San Martín de los Andes.

Los vestuarios y la sede de la Liga de Fútbol están avanzados en un 90 por ciento

