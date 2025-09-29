Deportes

Tiziano Sepúlveda ganó en Achiras y se acerca al bicampeonato cordobés

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Tizi Sepúlveda tuvo un fin de semana perfecto en Achiras, Córdoba, donde se corrió la anteúltima fecha del Campeonato Cordobés de motocross. Compitiendo en la categoría 65 cc, Tiziano se quedó con el primer puesto en ambas mangas, consolidando su liderazgo en el torneo.

Con este resultado, el joven sanmartinense llega a la gran final con chances de consagrarse bicampeón. La definición será en La Quinta, Córdoba, durante el mes de noviembre, aunque la organización aún no confirmó el día exacto.

A sus 11 años ya suma experiencia nacional e internacional y continúa demostrando su proyección en el motocross argentino, dejando a San Martín de los Andes en lo más alto.

