Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El pasado fin de semana se corrió la última fecha del Campeonato Cordobés en el circuito MX La Quinta, de Córdoba Capital. El joven piloto de San Martín de los Andes, Tizi Sepúlveda, tuvo una destacada actuación: ganó la primera manga y, pese a una caída en la segunda, logró recuperarse y finalizar segundo.

Durante la jornada también se realizó la entrega de premios del campeonato anual, donde Tizi se coronó campeón por segundo año consecutivo en la categoría 65 cc, cerrando una temporada marcada por la constancia, la dedicación y el crecimiento deportivo.

La familia de Tiziano agradeció el apoyo de todas las personas y equipos que lo acompañan en su camino dentro del motocross.

La Fiesta Nacional de la Trucha volvió a brillar en Junín de los Andes
La Provincia alquilará cuatro aeronaves para combatir incendios forestales

