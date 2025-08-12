Tiziano Sepúlveda y su familia agradecen a la comunidad tras ganar en El Dorado

El joven piloto sanmartinense Tiziano Sepúlveda vivió un fin de semana inolvidable en El Dorado, Misiones, donde se quedó con el primer puesto en ambas mangas de la competencia, demostrando su talento y perseverancia sobre una superficie desafiante.

El sábado, tras largar en primer lugar y caer, Tizi realizó una remontada espectacular para terminar ganando la manga inicial. El domingo, pese a una salida en quinto lugar, mantuvo un ritmo firme y superó a todos sus rivales para repetir el primer puesto.

El circuito, con tierra colorada y profundas canaletas, sumado a la neblina, fue un gran desafío para el piloto, que supo imponerse con destreza y determinación. La familia de Tiziano destacó especialmente el apoyo de la comunidad a través de la rifa organizada, cuya colaboración fue fundamental para que el viaje y la victoria fueran posibles.