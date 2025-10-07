Política

Trabajadores legislativos expresaron su apoyo a los candidatos de La Neuquinidad

Por: Victoria Veloso

La Agrupación “Trabajadores por la Democracia”, integrada por empleados legislativos activos y jubilados, manifestó su respaldo a la lista de La Neuquinidad, el espacio político liderado por el gobernador Rolando Figueroa. El apoyo se formalizó durante un encuentro con los candidatos a senadores nacionales Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, en el que también participaron dirigentes gremiales y legisladores provinciales.

La reunión contó con la presencia del secretario general de ANEL, Pablo Godoy, el ex secretario Juan Benítez, y los diputados Zulma Reyna y Francisco Lepore. El acto culminó con la firma de un documento en el que expresaron su decisión de acompañar a los candidatos de La Neuquinidad en las elecciones nacionales del 26 de octubre, resaltando “la defensa de la clase trabajadora y los valores de los candidatos, que representan con firmeza los intereses de Neuquén y su pueblo”.

Benítez destacó el compromiso de los candidatos Julieta Corroza, Pepé Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren: “Sabemos de su trabajo, lealtad y amor por Neuquén”. Corroza, por su parte, recordó su paso por la Legislatura y valoró el rol histórico de los trabajadores legislativos en el crecimiento del proyecto político neuquino.

La candidata repasó leyes provinciales impulsadas en los últimos dos años, como la creación del Fondo Neuquino para la Vivienda, el narcotest para funcionarios, la nueva ley de turismo, la reforma del Código Procesal Penal y el Emplea Neuquén, entre otras. “Nos moviliza el amor por nuestra provincia, y es fundamental contar con gente que crea en nosotros”, afirmó.

Ousset remarcó que el modelo neuquino “puso de pie a la provincia” y subrayó la necesidad de defenderlo en el Congreso frente a políticas nacionales que —según dijo— desarticulan sectores estratégicos. “Mientras ellos desarman, nosotros invertimos en ciencia, tecnología, educación y justicia social”, expresó, destacando que los candidatos de La Neuquinidad solo responden a Neuquén y a su gente.

Figueroa reclamó una nueva ley de coparticipación: “Neuquén merece más”

