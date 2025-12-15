Trail running: destacada actuación sanmartinense en el Desafío Wayra

El Desafío Wayra, tradicional carrera de trail running del sur argentino, se disputó ayer en Lago Puelo, provincia de Chubut, en pleno escenario estival de bosques, montañas y sectores con presencia de nieve. La competencia reunió a corredores de distintos puntos del país, con distancias de 8, 15, 25, 35 y 50 kilómetros.

La jornada dejó una sobresaliente participación de atletas de San Martín de los Andes, que lograron múltiples podios en diferentes categorías. En los 50 kilómetros, Graciela Sepúlveda se quedó con el primer puesto en la categoría 50 a 59 años. En la distancia de 35 kilómetros, Benjamín Soto Ponce obtuvo el segundo lugar en la categoría 50 a 59.

En los 25 kilómetros, Gabriel Soto Vargas finalizó tercero en la categoría 18 a 29 años, mientras que Lucas Llohis fue tercero en la categoría 30 a 39 y Valeska Monsalve alcanzó el tercer puesto en la categoría 40 a 49. En los 15 kilómetros, Braian Almonacid logró el cuarto puesto en la clasificación general y el primer lugar en la categoría 20 a 29, mientras que Alejandro Troncoso fue quinto en la general y primero en la categoría 40 a 49. Además, José Zalazar se consagró primero en la categoría 60 a 69.

Por último, en la distancia de 8 kilómetros, Néstor Sabaría completó el podio con un tercer puesto en la categoría 30 a 39 años.