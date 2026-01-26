Tras cinco audiencias, los guardavidas rechazaron las soluciones propuestas por el Municipio

Este jueves se realizó la quinta audiencia entre el Municipio y los guardavidas, en la que, una vez más, el sindicato que los nuclea rechazó la propuesta para destrabar el conflicto que se inició a comienzos de diciembre.

El encuentro, que se realizó en Junín de los Andes a instancias del Departamento de Relaciones Laborales, fue el quinto desde la audiencia de conciliación del 11 de diciembre pasado. En cada una de ellas, el Ejecutivo municipal acercó diferentes propuestas que fueron rechazadas por el gremio.

El sistema de guardavidas en nuestra zona es tripartito, ya que en la organización intervienen los trabajadores, a través del sindicato; el Municipio y la Nación, en las playas de jurisdicción de Parques Nacionales.

Según el cronograma de trabajo, las playas de la Costanera del Lago Lacar tienen 5 guardavidas; y las playas sobre el lago Lolog, tienen 6 guardavidas. En jurisdicción de Parques Nacionales, se dispone de 4 guardavidas en Catritre; 3 en Lolen; y 3 en Quila Quina.

En las últimas semanas, el Municipio mejoró instalaciones, incorporó equipamiento y asumió el compromiso firmado con Nación para cubrir durante 90 días la diferencia entre la propuesta del Estado nacional y lo ofrecido por el Ejecutivo comunal, en aquellos casos de guardavidas asignados a las playas en jurisdicción del Parque Nacional Lanín. Los 130 millones de pesos aportados por Nación son insuficientes para cubrir los salarios del personal asignado en Catritre, Lolen y Quila Quina.

Durante la audiencia de este jueves, los representantes laborales informaron que, “pese a la extensión de los días de la conciliación dada, no se ha logrado arribar a un acuerdo y no existiendo pedido de poder extenderla, se los insta a conformar la mesa de diálogo para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo favorable.

Por la parte gremial, participaron, a través de video llamada, el secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, Ariel Tarifeño; Marcos Antonio Arretche, secretario de Interior y de Organización; Gaia Formigo, delegada de Guardavidas de San Martín de los Andes.

Por el Municipio participaron el secretario de Gobierno, Matías Consoli; la subsecretaria de Legal y Técnica, Numilén Méndez; y el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Mariqueo.