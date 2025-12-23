PolíticaRegionales

Tras el pedido de Figueroa, se vetó la ordenanza de aumento a la planta política de Junin de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Durante la entrega de viviendas que se realizó en la localidad. El intendente finalmente dejó sin efecto el aumento

El gobernador Rolando Figueroa le pidió al intendente de Junín de los Andes que revea la ordenanza que otorgó un aumento del 80% a la planta política, incluyendo al intendente y los concejales.  

El mandatario que entregó viviendas en la localidad lacustre, compartió acto con el intendente Luis Madueño y recordó que la Provincia “todos los meses, le manda 500 millones a la municipalidad de Junín de los Andes para que puedan terminar de pagar sueldos”.  

“Por eso yo hoy le pido que revea esa ordenanza”, insistió.  

El gobernador se excusó de ir sobre la autonomía municipal, pero reflexionó que “cuando a fin de mes nosotros sacamos 500 millones de alguna obra, de ayudar a algún municipio y mandamos a Junín de los Andes para que terminen de pagar sueldos, que se aumente en un 80% los sueldos los políticos, la verdad que no corresponde”. 

Sobre el cierre del acto, tras el pedido del gobernador, Madueño vetó la ordenanza que dejó sin efecto el aumento.



