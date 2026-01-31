Tras la tormenta quedaron afectadas rutas en el norte de la provincia

Las autoridades continúan monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia. Desde Vialidad Provincial informaron que el tránsito está cortado en ruta 2 y que en el resto de los caminos afectados están habilitados y se debe circular con precaución.



Desde las distintas áreas del gobierno provincial se está trabajando intensamente tras el temporal que afectó desde ayer algunas rutas del territorio neuquino. Desde Vialidad se informó esta mañana que la ruta 2 es la única en la que actualmente está cortado el tránsito y se explicó que el resto de los caminos afectados están habilitados y se debe transitar con precaución.

En la Ruta Provincial 53, que conecta la Ruta 40 con Coyuco y Cochico, la calzada quedó seriamente dañada. Personal de Vialidad Provincial continuó trabajando incluso este sábado 31 para mejorar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial.

Situación similar se registró en la Ruta Provincial 54, en Manzano Amargo, donde las intensas precipitaciones obligaron a interrumpir la circulación. En ambos casos se dispuso seguridad perimetral con presencia policial, coordinada por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

En Tricao Malal, la Ruta Provincial 2 quedó totalmente socavada por el crecimiento de un arroyo y un cañadón natural. No hubo personas afectadas, ya que el evento ocurrió cuando vecinos se encontraban a unos 100 metros del lugar. También la Ruta Provincial 42, en cercanías del camping municipal, permaneció intransitable por el desborde del arroyo Tricao Malal.

La Ruta Nacional 40 Norte, entre Las Lajas y Chos Malal, presentó importantes acumulaciones de barro, piedras y sedimentos en sectores como Chorriaca y Pampa del Salado, lo que motivó un amplio despliegue de maquinaria de Vialidad Nacional.

Centro y zona petrolera

En la Ruta Provincial 21, entre El Huecu y Loncopué, hubo un corte en el tránsito por el crecimiento repentino de un cañadón. En Rincón de los Sauces y Añelo, se interrumpió el tránsito en la Ruta Provincial 5 (Punta Carranza) y en la Ruta Provincial 7, en Aguada Colorada, con largas filas de vehículos, incluidos transportes petroleros.

En Zapala, se registraron fuertes vientos que superaron los 85 km/h, con polvo en suspensión, pero sin daños de relevancia.

Aluminé, cordillera y focos de incendio

Aluminé fue una de las localidades más afectadas: se registraron lluvias intensas en cortos períodos, anegamientos en viviendas, inundación del hospital local y el derrumbe parcial de una vivienda. Además, la actividad eléctrica provocó principios de incendio, que fueron controlados rápidamente por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. No hubo personas lesionadas.

En el corredor Junín de los Andes-San Martín de los Andes-Villa La Angostura, las precipitaciones fueron intensas, con vientos de hasta 70 km/h. En áreas rurales de Junín se asistieron 11 focos de incendio, todos contenidos.

Confluencia y energía eléctrica

En Senillosa y Centenario se registraron voladuras de chapas, caída de árboles y postes de luz. En la Ruta Provincial 51, la caída de más de cinco postes provocó un incendio forestal, rápidamente controlado por Bomberos Voluntarios. Las cuadrillas del EPEN trabajaron durante toda la noche para restablecer el servicio en Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

Los cortes de energía eléctrica afectaron a sectores de Tricao Malal, Chos Malal, Manzano Amargo, Aluminé, Villa Pehuenia, Zapala, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

Situación actual

Para este sábado 31, las rutas provinciales y nacionales se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con extrema precaución. Durante el viernes se mantuvieron cortes preventivos en las rutas provinciales 2, 42, 53, 54, 23 y en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Las Lajas y Chos Malal.

Las autoridades continúan monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia.

Además, la dirección provincial de Protección Civil coordinó con la dirección provincial de Transporte la suspensión nocturna de los servicios de transporte interprovincial de pasajeros, como medida preventiva ante la inestabilidad meteorológica que se extendió durante la noche y la madrugada en distintos puntos de Neuquén.

La decisión se tomó para reducir riesgos y evitar situaciones de peligro derivadas de lluvias intensas, fuertes vientos, actividad eléctrica y calzadas afectadas, en el marco del operativo integral desplegado por los organismos provinciales frente al temporal.