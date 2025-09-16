LocalesPoliciales

Tras un intenso operativo recuperaron una moto robada

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.

El hecho había sido denunciado en horas de la mañana del día 15/09, tomando intervención inmediata la Fiscalía Única de San Martín de los Andes. El denunciante, de 20 años de edad, vecino de barrio Las Rosas, relató que su motocicleta Motomel Skua, azul y blanca, había sido sustraída la noche anterior, pese a encontrarse con traba de seguridad.

De inmediato, la Brigada, desplegó un amplio operativo junto al Comando Radioeléctrico. Las primeras averiguaciones condujeron a los barrios Chacra 30, 32 y 28, donde los investigadores lograron reunir datos clave aportados por testigos.

Finalmente, alrededor de las 16:20 horas, en el barrio Chacra 28, los efectivos localizaron una vivienda, señalada como sitio habitual de ocultamiento de bienes robados. Con autorización del propietario del inmueble, se realizó un rastrillaje que permitió hallar la motocicleta denunciada como sustraída.

El rodado fue incautado y trasladado a la División de Investigaciones, donde se constató que efectivamente pertenecía al damnificado. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, bajo la supervisión del Dr. Federico Sura.

La Policía destacó la colaboración de los testigos, cuyo aporte resultó fundamental para esclarecer el hecho y recuperar el vehículo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Neuquén trabaja para la apertura anticipada del paso Pichachén
Artículo siguiente
El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Cámara de Comercio solicitó reducir el horario de Estacionamiento Medido en la ciudad

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La nota enviada al Dr. Carlos Saloniti, Intendente de...

Destacada participación de la delegación de Taekwon-Do en el Campeonato Provincial de Mendoza

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La delegación de Taekwon-Do de San Martín de los...

En allanamiento se lograron recuperar más de 20 tarjetas de débito, crédito y licencias de conducir

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El allanamiento realizado por la Brigada de Investigaciones, logró...

San Martín de los Andes capacitará a taxistas en buenas prácticas de calidad

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Brindarán herramientas prácticas que aporten al posicionamiento del destino...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina