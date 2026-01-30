Deportes

Triatlón Escape de la Isla Huemul 2026

Por: Victoria Veloso

El clásico Escape de la Isla Huemul, triatlón de distancia olímpica que combina natación, ciclismo y running, coronó a sus campeones en una jornada con más de 200 participantes.
La competencia partió puntualmente a las 7:06 hs desde el lago Nahuel Huapi, con 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo (incluyendo dos exigentes ascensos al cerro Catedral) y 10 km de pedestrismo, en un recorrido que exigió resistencia, estrategia y corazón.
Podios individuales:
Caballeros:

Matías Campi (Villa La Angostura, radicado en Viedma) dominó de punta a punta con un tiempo de 2h13m40s, apenas 13″ por delante de Tomás Omaechevarria, y seguido por el chileno Matthew Leatherbee.Completaron el top 5: Guillermo García y Velmar Bianco Bueno.
Damas:

Maia Coletto (San Martín de Los Andes) se impuso con un registro de 2h52m26s, consolidando un sólido desempeño tras la natación inicial.

Segundo lugar para Gabriela Carena, seguida por Alejandra Dupré, Lucía Barbagna y Ailil Voccia.
Carrera por postas:
El equipo Los Baqueteados (José Moreschi, Santiago Frei y Tomás Navarro) se alzó con la victoria general con un crono de 2h27m57s.

