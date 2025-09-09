LocalesPolítica

Uber en San Martín de los Andes: presentaron proyecto para regularizar el trabajo de las aplicaciones en transporte de pasajeros

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El objetivo es mejorar la movilidad urbana, complementar el transporte público, fomentar el empleo local y brindar mayor libertad de elección a los ciudadanos, mediante el uso de tecnología.

La concejal del PRO Sol Petagna presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación del Sistema de Transporte Privado por Aplicaciones (STPA). La iniciativa busca regular el uso de plataformas como Uber, estableciendo un marco legal moderno y seguro para conductores y usuarios.

“Esta propuesta responde a una necesidad concreta: el transporte público no alcanza a cubrir la demanda actual, especialmente en temporadas altas. Las plataformas digitales pueden ser un complemento eficiente, transparente y seguro”, afirmó la concejal impulsora.

El proyecto también contempla la posibilidad de que taxis y remises puedan operar mediante aplicaciones, sin perder su estatus regulado, ampliando así sus oportunidades de trabajo.

Entre sus puntos principales, se destacan:
* Creación de un registro municipal de conductores con requisitos claros y controlados.
* Regulación de las empresas de redes de transporte (ERT) que operen en la ciudad.
* Obligación de seguro, VTV, antecedentes y documentación vigente.
* Fondo de Movilidad para financiar mejoras viales, alimentado por aportes de las aplicaciones.
* Prohibición de tarifas fuera de la app y sanciones por incumplimientos.

El proyecto toma como referencia las normativas vigentes en otras ciudades argentinas como Mendoza, Salta, Jujuy y Corrientes.

“Estamos proponiendo un modelo que moderniza el sistema, genera empleo genuino y mejora la calidad del servicio. Es una respuesta responsable a una realidad que ya existe en nuestras calles”, concluyó el concejal.
La propuesta será tratada en la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante.

