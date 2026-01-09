Deportes

Últimos días de River en la ciudad antes de viajar a Uruguay

Por: Adrian Sayas

Bajo un intenso y caluroso día el equipo de Marcelo Gallardo abrió a la prensa local y nacional su entrenamiento y mostró varios movimientos en distintas àreas del equipo. Centurión que perfilaba para atajar ante Millonarios tiene una molestia por lo que se perfila Santiago Beltran para ocupar el puesto de arquero en el primer partido del año el próximo 11 de Enero ante los colombianos.

El arquero podría ser titular en los amistosos de pretemporada e incluso en el debut en el Torneo Clausura tras la lesión del Pulpo y la salida de Jeremías Ledesma.

Tras la lesión de Franco Armani y la salida a préstamo de Jeremías Ledesma, el juvenil Santiago Beltrán tiene la gran oportunidad de ser el arquero titular de River en el arranque de 2026. Podría atajar en los amistosos de pretemporada e incluso en el debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central si es que el Pulpo no se recupera a tiempo.

Beltrán nació en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004 y mide 1,89m. Es zurdo y tiene como referentes en el puesto a Marcelo Barovero, flamante entrenador de arqueros del Millonario, y a su competidor en el puesto, Franco Armani.

En 2024, con Martín Demichelis como DT, había sido titular en un amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia que terminó con empate 1-1 en el estadio Monumental.

Gallardo probó tandas de definición

Galopo encabezó junto a Galarza tandas de disparos al arco, Montiel y los nuevos jugadores de River también lo hicieron en otro sector del campus. Acuña y Armani trabajaron diferenciados en el gimnasio montado en un sector del predio.

Los juveniles de River San Martín de los Andes, la escuela de fútbol local también presenciaron el entrenamiento.

Chubut: Masivas evacuaciones por los incendios forestales 

