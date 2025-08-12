Un éxito: Camuzzi brindó una capacitación gratuita de RCP en San Martín de los Andes

Más de 100 personas participaron del curso gratuito teórico y práctico de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que dictó Camuzzi, en alianza con la Municipalidad de San Martín de los Andes y Protección Civil, junto a la Asociación Civil Argentina Reanima.

La jornada de capacitación se llevó a cabo este sábado 9 de agosto en la Escuela N°359 de Cordones de Chapelco. La convocatoria alcanzada reflejó el amplio interés que generó en los vecinos poder formar parte de esta iniciativa de valioso aprendizaje.

Los participantes obtuvieron el certificado que valida los conocimientos adquiridos en la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) para adultos y niños, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la maniobra de Heimlich.

El objetivo de esta iniciativa es formar a los participantes en un método fundamental para salvar vidas durante una emergencia, mientras se aguarda el arribo de profesionales de la salud.

El RCP se utiliza por los primeros respondientes en eventos donde hay paros cardiorrespiratorios, como en ahogamientos, asfixia, electrocución y muerte súbita en general, entre otros. Es una técnica que, por ejemplo, puede ser de gran ayuda en caso de que una persona sufra un paro por intoxicación por monóxido de carbono, generado por la mala combustión de artefactos que funcionan a gas. En línea con esto, durante los cursos también se dio a conocer los principios básicos para la prevención y el manejo de intoxicaciones por monóxido.

Estas capacitaciones, que se enmarcan en la campaña de prevención de accidentes por monóxido de carbono que está llevando adelante la compañía, son solo algunas de las que se realizan en diferentes ciudades del país, con el mismo objetivo. De este modo, durante la misma semana, se coordinaron jornadas de capacitación para los vecinos de la ciudad de Bariloche. Anteriormente se han llevado a cabo cursos en Buenos Aires (en las ciudades de La Plata, Necochea, Tandil, Balcarce y Mar del Plata), Tierra del Fuego (en Ushuaia y Río Grande), Chubut (Trelew y Puerto Madryn), y continuarán replicándose en otros puntos de la Argentina.