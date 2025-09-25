Un milagro: desbarrancó con su auto y cayó 120 metros por la subida a Los Radales

El único ocupante fue rescatado con lesiones y consciente. Fue trasladado al nosocomio local donde fue atendido.

En la madrugada de este jueves, alrededor de la 01:13 horas, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes intervinieron en un grave accidente de tránsito en el acceso al barrio Covisal.



El hecho fue alertado por un vecino que vió la caída de un vehículo y se acercó de inmediato al Cuartel 2 “Chiche Sassaroli”, en el barrio El Arenal, para dar aviso.



El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Golf que circulaba en dirección a Covisal y que, por causas que aún se investigan, perdió el control en la última curva antes de ingresar al barrio, cayendo aproximadamente 120 metros.



Tras un intenso trabajo de rescate, los bomberos lograron asistir al único ocupante del vehículo, que permanecía consciente y con heridas de distinta consideración. Posteriormente fue atendido por personal del SIEN y trasladado para su evaluación médica.



Finalizado el rescate, se procedió a estabilizar el automóvil, que había quedado en una posición inestable y muy próximo al camino, lo cual era muy peligroso para la gente y demás vehículos que circulan por el camino.



En el operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía de Tránsito y SIEN.