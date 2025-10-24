Un transformador se cayó de un camión y embistió de lleno a una combi

El hecho ocurrió ayer por la tarde en la Ruta de los 7 Lagos. El camíon circulaba desde Villa La Angostura a San Martín de los Andes, en tanto, la combi propiedad de una empresa dedicada al transporte de pasajeros, circulaba sentido Cerro Chapelco.

El incidente se produjo a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes y a unos 5 kilómetros más allá del acceso a Quila Quina. La combi llevaba solo un pasajero, además del chofer. El camión,modelo viejo tipo Mercedes 11/ 14, era un semirremolque con una pluma que llevaba como carga un generador de grandes dimensiones.

“Se ve que tomó una curva a gran velocidad, venía con un grupo electrógeno bastante grande y debido al peso y la inercia, el generador se desplazó hacia la izquierda, impactando el lateral de la combi a la altura de la puerta del conductor”, describió el comisario Rubén Ahumada.

Señaló que el conductor de la combi sufrió una pequeña lesión en la muñeca y aducía dolor de cuello, pero no tuvo golpes en la cabeza y tampoco fue necesario su traslado al hospital local.

La combi, que circulaba en sentido contrario, a su vez impactó contra el guardarraíl y quedó en uno de los carriles de la calzada mientras que el camión quedó en la banquina contraria y con la pluma retiró el transformador del centro de la ruta hacia un costado. De esa manera, no se vio interrumpido el tránsito en Ruta 7 Lagos.

Los bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes también fueron convocados al lugar del siniestro vial y se encargaron de realizar tareas de prevención por derrame de combustible.