Un vehículo se dió a la fuga en un control policial en la Ruta 19

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El episodio ocurrió en la noche de ayer cuando personal policial realizaba un operativo de control sobre la Ruta Nacional 40, en intersección con la Ruta Provincial 19. Una camioneta que había evadido la señal de alto, fue perseguida por 2 kilómetros hasta que se detuvo.

Los ocupantes del rodado se dieron a la fuga al ver la señal de alto de los uniformados que se encontraban realizando el operativo de control sobre la ruta.

Luego de una persecución de unos dos kilómetros, los ocupantes del vehículo, lograron ser identificados y se confirmó mediante una requisa al rodado, que los sujetos transportaban un arma larga tipo carabina calibre .22, la cual se encontraba con munición en recámara.

Al no contar con la correspondiente autorización para la portación, se dispuso el secuestro del arma y la notificación de las actuaciones judiciales correspondientes, quedando los ocupantes en libertad supeditada a la causa.

En el procedimiento colaboró personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, Grupo GEOP, Brigada Rural y Abigeato Zona Sur y Comado Radioeléctrico, mientras que agentes de Parques Nacionales labraron un acta de infracción en el marco de la normativa vigente.
 

Fue identificado el cuerpo calcinado en una camioneta camino a Quila Quina
Personal de Espacios Verdes acondiciona y coloca plantas en el boulevard de Av. Los Lagos

