Una adolescente pidió a la justicia la supresión del apellido paterno en San Martín de los Andes

El juez de Familia de San Martín de los Andes, Luciano Zani, admitió una acción interpuesta por una mujer y su hija adolescente, y dictó la privación de la responsabilidad parental del padre de la niña.

En ese sentido, ordenó la rectificación del acta de nacimiento y la supresión del apellido inscripto actualmente y que sea reemplazado por el de su madre.

De acuerdo a lo expuesto por Zani, el pronunciamiento está relacionado con un concepto de responsabilidad parental que “ha ido evolucionando en nuestra legislación y hoy es claro que el énfasis no debe recaer en la autoridad de los padres, sino en su responsabilidad. Es decir, los deberes y derechos de los padres se derivan de su responsabilidad por el bienestar del niño, lo que significa actuar en su interés superior”.

En una audiencia realizada en el marco de la acción interpuesta, la adolescente refirió que “no quiere tener relaciones con su padre biológico, que no lo recuerda, que lo dejó de ver cuando ella era muy pequeña, que ella ya tiene a su papá de corazón, que no desea tener el apellido, ya que no la representa”. Por otra parte, rechazó la sugerencia de la psicóloga interviniente acerca de iniciar un proceso de revinculación.

Su madre, en el mismo sentido, relató que luego de la separación de la pareja, cuando la niña tenía un año de edad, su padre “no se hizo cargo ni afectiva ni económicamente de su hija, debiendo afrontar todas las necesidades de ella sola”. Ello pese a que en 2010 inició un reclamo alimentario ante el Juzgado de Paz, en el que el hombre se comprometió a abonar mensualmente el 25 por ciento de sus ingresos, pero nunca cumplió.

“Lo que aquí se decida ha de estar fundado y determinado por lo que constituya el interés superior de N. y no por los intereses personales y particulares de sus padres, por más legítimos y genuinos que sean y esto por expresas garantías constitucionales y convencionales que rigen la materia”, sostuvo Zani, y añadió, respecto de la petición de la adolescente en una entrevista personal mantenida con ella, “habré de hacer lugar a la supresión del apellido y su sustitución por el apellido materno”.

“Entiendo que ello es lo que más respeta y refleja la identidad que está construyendo al cuidado de su madre, la pareja de ésta y familia materna”, concluyó.