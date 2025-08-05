¡Una buena! se logró recuperar un endoscopio de columna que había sido robado

El instrumento fue hallado por un vecino durante ésta mañana cuando caminaba a su trabajo y se comunicó con este diario para que el instrumento fuera devuelto a su dueño.

Walter Alfaro, un vecino de nuestra ciudad, logró dar la buena noticia del día. Es que el vecino se comunicó con Lacar Digital para avisar que el endoscopio que era intensamente buscado, fue hallado por él, bajo un árbol en el barrio Chacra 30, cuando se dirigía caminando por una cortada a su trabajo.

Walter indicó a este diario que «vi el maletín esta mañana y me acerqué a ver que contenía. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta que era el endoscopio que estaban buscando. Estaba justo abajo de un árbol y me lo llevé conmigo, me fui a mi trabajo para tener señal y comunicarme con Lacar, busqué la publicación que habían hecho y le avisé al dueño que lo había encontrado» expresó Walter.

Luego al tener conocimiento la Fiscalía local se comunicó con Walter para culminar la búsqueda y el papeleo que demandaba la causa «se comunicó la Fiscalía conmigo para que hagan el papeleo y que les indique donde lo encontré porque faltaban elementos y querían rastrillar la zona para ver si las encontraban, y luego la policía se llevó el maletín a la Fiscalía» indicó contento Walter de ser quién encontró el tan buscado endoscopio.

Por estas horas, la herramienta, indispensable para realizar cirugías de columna, se encuentra en manos del Doctor que sufrió el robo en su vivienda.