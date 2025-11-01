Una experiencia transformadora para los estudiantes de la EPET 21

Un recorrido por empresas e instituciones dedicadas a la generación de energías limpias impulsó a estudiantes de San Martín de los Andes a proyectarse en el campo de las Energías Renovables, con una mirada puesta en el aprendizaje, la vocación y el futuro profesional.

El viaje comenzó como una idea en el aula y terminó convirtiéndose en una experiencia que cambió la forma en que un grupo de jóvenes ve su futuro. Los estudiantes de sexto año de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 21 de San Martín de los Andes, próximos a recibirse de técnicos en Energías Renovables, emprendieron una travesía educativa que los llevó a recorrer el circuito productivo energético de la región.

El itinerario incluyó paradas en lugares emblemáticos de la generación energética del país: el parque eólico Vientos Neuquinos, el INVAP en Río Negro, la central térmica Capex, el Parque Solar Cutral Co, el Polo Científico y Tecnológico y las hidroeléctricas Pichi Picún Leufú, Alicurá y Paso Río Escondido. Cada sitio se transformó en una clase abierta, donde la teoría aprendida en la escuela cobró vida.

Alen Campos, docente y una de las impulsoras del proyecto, recuerda el propósito inicial con orgullo:

“La intención fue mostrarle a las y los jóvenes que ser técnicos va mucho más lejos que saber los contenidos teóricos. Fue importante vincular las materias que cursan con la realidad y que sea una experiencia significativa para ellos y ellas”.

Para Campos, la experiencia superó las expectativas. Ver a los estudiantes frente a las calderas, las turbinas y las salas de control de enormes centrales eléctricas, fue comprobar cómo el conocimiento técnico se vuelve vocación.

“Tuvieron oportunidad de ver en funcionamiento centrales eléctricas de ciclo combinado, calderas, turbinas de vapor, cómo es un aerogenerador, cómo se vende la energía, cuáles son las medidas de seguridad en los lugares de trabajo”.

Las imágenes de ese recorrido quedaron grabadas no solo en la memoria de los 68 jóvenes, sino también en sus decisiones futuras. El proyecto buscó precisamente eso: acercar a los y las estudiantes a las múltiples posibilidades laborales y académicas que ofrece el campo de las Energías Renovables en la Patagonia.

“Pudieron tomar decisiones para su presente como estudiantes y el futuro como técnicos, ya sea ponerse las pilas en el colegio o seguir tal o cual carrera”, añadió la educadora.

Entre los jóvenes que participaron, Yamel Marín fue una de las más entusiastas. Su relato refleja la huella que dejó el recorrido:

“Conocer lugares como Capex, Vientos Neuquinos o INVAP me hizo tomar verdadera dimensión del impacto de las energías renovables y me motivó aún más a seguir aprendiendo en este campo.”

Yamel confiesa que el viaje no solo reforzó su interés profesional, sino que también transformó su manera de mirar el mundo:

“Descubrí que detrás de cada instalación o proyecto hay personas comprometidas, apasionadas por su trabajo y dispuestas a compartir sus conocimientos. Esa actitud me inspiró y me ayudó a pensar en mi futuro comprendiendo que la formación no termina en la escuela, sino que continúa cada día en la práctica y en la experiencia”.

Lo que comenzó como un proyecto escolar se convirtió, así, en una vivencia de crecimiento personal y colectivo. La EPET 21 no solo forma técnicos en Energías Renovables: forma jóvenes curiosos, responsables y conscientes del rol que jugarán en un planeta que necesita nuevas formas de producir y pensar la energía.