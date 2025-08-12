Vanesa Dinamarca se impone en la Carrera Trail de Mariano Moreno

El domingo se disputó en Mariano Moreno, localidad del centro neuquino, la exigente carrera Trail con distancias de 6, 12 y 21 kilómetros. La largada fue a las 10 de la mañana y los corredores enfrentaron duros senderos con variados terrenos de la región.

En la distancia mayor de 21k, que contó con más de 700 metros de desnivel, la sanmartinense Vanesa Dinamarca se consagró ganadora tanto en la clasificación general como en la categoría 30-39, con un tiempo de 1:58:50. Esta competencia fue la última prueba preparatoria para Vanesa antes de su participación en el Mundial Máster de Trail, que se realizará del 28 al 31 de agosto en Madurno, Italia.