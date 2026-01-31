Actualidad

Varios incendios forestales se registraron después de la tormenta en el Parque Nacional Lanín

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Comando del Parque Nacional Lanín informa que durante la jornada de ayer la región fue afectada por una tormenta eléctrica de alta intensidad, en el marco de una alerta naranja por actividad eléctrica severa y precipitaciones.

En este tipo de escenarios, las descargas eléctricas constituyen una causa natural frecuente de incendios forestales, especialmente cuando se producen con escasa precipitación asociada.

Como consecuencia directa de esta tormenta, se recibieron varias denuncias de columnas de humo y focos ígneos en distintos sectores del área protegida:

R20 Las Coloradas – Población Antin (Lago Huechulafquen)

Luego de aproximadamente tres horas de desplazamiento a pie a través de bosque cerrado, una cuadrilla de 5 combatientes y 7 pobladores logró arribar al sector.

________________________________________

R20 Población Pampa Hernández (Lago Paimun)

Dos focos registrados: 1 fue extinguido por los pobladores y el otro se monitorea con brigadistas en la zona

—————————————–

R20 Yeguadas (Va. Magdalena)

Estado: Contenido.

Origen: Sin determinar.

Superficie medida: 0.67 hectárea.

Continúa siendo monitoreado .

________________________________________

R20 Puesto de Milla (Ruca Choroy)

Estado: Extinguido (30/01/2026 – 18:05 hs)

Superficie afectada: 60 m² (15 m x 4 m)

El incendio se originó a partir del impacto directo de un rayo sobre una araucaria. Intervinieron 9 personas: 6 brigadistas de la Central Norte del ICE y 3 pobladores.

________________________________________

R20 Cerro Cantala (Lago Huechulafquen)

Estado: Extinguido (30/01/2026 – 20:00 hs)

A las 20:00 hs se informó a la Radioestación la extinción del foco por parte de pobladores de la zona, quienes realizaron un ataque temprano evitando su propagación.

A este horario el avión observador con cámara 360° de la Administración de Parques Nacionales esta realizando monitoreo y recabando información del área afectada.

Si ves una columna de humo, avisa rápidamente a la Radioestación del ICE: teléfono 2972-427210 / Whatsapp: 2944 -201859

Fotos: Brigadista Jorge Curiñanco, Brigadista Maximiliano Ayoso, Pobladores, Columna de humo.

Marcela Barrientos
