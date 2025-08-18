Vecinas, vecinos y autoridades rindieron homenaje al General José de San Martín

El intendente Carlos Saloniti encabezó la ceremonia oficial por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se realizó este domingo y que incluyó un minuto de silencio y la colocación de ofrendas florales.

El jefe comunal estuvo acompañado por concejales, el guardaparque Jorge Blanco, en representación de la intendenta del Parque Nacional Lanin, Monin Aquin; veteranos de la Guerra de Malvinas, jefes militares y de las fuerzas de seguridad, abanderados de escuelas e instituciones, funcionarios municipales y representantes de otras instituciones.

En representación del Concejo Deliberante hizo uso de la palabra la concejal Jovita Brondo mientras que la alumna Josefina Gluzman, del 5° año del Colegio San Pablo Apóstol, habló en representación de las instituciones educativas de nivel medio de nuestra ciudad. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Alberto Rossi.

Sobre el final del acto, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV colocó al pie del monumento al General San Martín las ofrendas florales del Municipio, de la Fuerza Armada y Fuerzas de Seguridad y del Concejo Deliberante.

La ceremonia concluyó con un minuto de silencio en gratitud y respeto al General San Martín por sus sacrificios y su incansable dedicación a la causa de la libertad, la justicia, la unidad y el respeto a la soberanía de los pueblos.