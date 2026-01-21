Viaja por Neuquén: Fechas de carga y uso del beneficio turístico

El programa Viajá Neuquén habilita la carga de comprobantes hasta el 23 de abril, mientras que el uso de los beneficios se podrá realizar hasta el 30 de abril, con excepción del período de Semana Santa.



El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia aprobó, mediante resolución, el cronograma de fechas de carga y de uso correspondiente a la prórroga del Plan de Incentivo al Turismo Viajá Neuquén, dentro de los nuevos términos y condiciones vigentes del programa.

De acuerdo con lo establecido, la nueva ventana de carga comenzó el 12 de enero de 2026 y hay tiempo hasta el 23 de abril de 2026 para realizar la compra de servicios turísticos y cargar los comprobantes correspondientes en la plataforma. En tanto, el uso de los beneficios se encuentra habilitado desde el 12 de enero y hasta el 30 de abril de 2026, inclusive.

La medida contempla la exclusión del período de Semana Santa, comprendido entre el 2 y el 5 de abril de 2026, teniendo en cuenta la alta previsión de demanda turística para esas fechas.

Asimismo, se aclaró que serán consideradas elegibles aquellas estadías que inicien antes del 30 de abril de 2026 y continúen luego de esa fecha de manera ininterrumpida, siempre que los comprobantes de compra hayan sido cargados antes del 23 de abril de 2026.

En relación con el transporte, también se estableció que los pasajes de regreso con fecha posterior al 30 de abril podrán ser reconocidos dentro del beneficio únicamente si el servicio de ida y vuelta fue contratado en una misma transacción, con inicio del viaje previo al 30 de abril, y cargado en la plataforma antes del 23 de abril de 2026. No serán elegibles otros servicios cuyo uso se realice con posterioridad al 30 de abril de 2026.

El programa Viajá Neuquén, que incentiva las compras anticipadas de servicios turísticos, forma parte de las políticas provinciales de incentivo al turismo interno, con el objetivo de fortalecer la actividad en temporada baja, promover el consumo turístico y acompañar al sector prestador en todo el territorio neuquino.

Toda la información del programa y el formulario para cargar los comprobantes, se encuentra disponible en el sitio oficial turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen.