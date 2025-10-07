LocalesPoliciales

Violento asalto: con máscaras de payaso, mataron de un disparo a su perra, lo maniataron y golpearon cerca de Chacra 32

Por: Marcela Barrientos

El hecho ocurrió el lunes por la tarde. Los sujetos además de golpear al dueño de la vivienda, le dieron un tiro a su perra cuando comenzó a ladrar.

La vivienda ubicada en el paraje La Amandina cerca del barrio Chacra 32 de de San Martín de los Andes, fue escenario de un violento robo. Al menos tres delincuentes con máscaras de payaso, ingresaron a la vivienda con fines de robo.

El morador del lugar, quien se encontraba en el patio de la vivienda en ese momento, sufrió golpes y fue maniatado por los delincuentes y apuntado en reiteradas oportunidades con un arma, donde tras amenazas exigían dólares.

La víctima, luego del episodio, fue atendido por personal de salud. El hecho está siendo investigado en estos momentos.

Continúa la búsqueda de Azul Semeñenko en Neuquén
Samuel Concha destacó en los Juegos Evita y lideró el medallero neuquino

