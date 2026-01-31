Walüng 2026 fue reprogramado

La organización de Walüng, la reconocida fiesta electrónica que se realiza en San Martín de los Andes, informó que el evento del día 30 fue reprogramado debido a una emergencia climática y alerta por tormenta eléctrica, decretada por la Provincia de Neuquén.

La nueva fecha será el domingo 1 de febrero, única fecha confirmada hasta el momento. Desde la producción señalaron que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público, artistas y equipo de trabajo, en línea con las recomendaciones oficiales.