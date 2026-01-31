Cultura y espectáculos

Walüng 2026 fue reprogramado

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La organización de Walüng, la reconocida fiesta electrónica que se realiza en San Martín de los Andes, informó que el evento del día 30 fue reprogramado debido a una emergencia climática y alerta por tormenta eléctrica, decretada por la Provincia de Neuquén.

La nueva fecha será el domingo 1 de febrero, única fecha confirmada hasta el momento. Desde la producción señalaron que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público, artistas y equipo de trabajo, en línea con las recomendaciones oficiales.

Victoria Veloso
