XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se realizó en San Martín

El XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se llevó a cabo en San Martín de los Andes el 21,22 y 23, reunió a profesionales y sus familias en tres jornadas de competencias, actividades recreativas y espacios de camaradería. El programa incluyó vóley, pádel, maratón y diversas pruebas indoor con inscripción previa.

La organización informó que el evento contó con una amplia participación de delegaciones de todo el país y difundió en su web oficial una galería de fotos junto con el cronograma completo de actividades. Además, coordinó alojamiento con la Asociación Hotelera local debido a la alta demanda registrada.

Relevancia local: el encuentro generó movimiento turístico y actividad económica para comercios y alojamientos de la ciudad, y favoreció la articulación entre profesionales y federaciones de distintas provincias.