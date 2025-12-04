Ya se ejecutó el 11% de la escuela integral de San Martín de los Andes

La institución cumple una tarea fundamental a nivel local, acompañando a jóvenes y adolescentes con diversas discapacidades.



La construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (Eiajd) Nº3 de San Martín de los Andes registra un 11% de avance. Esta institución de servicios múltiples brinda acompañamiento a 64 estudiantes desde su sede y a 70 estudiantes con inclusión en niveles de media y adultos.

Con una inversión superior a 3.888 millones de pesos, el establecimiento tendrá una superficie cubierta de 1.526 metros cuadrados que estarán distribuidos en torno a dos alas. En una de ellas se ubicará el sector administrativo, servicios y talleres y en la otra, funcionarán las aulas de expresión corporal, el salón de usos múltiples, un invernadero exterior y huerta.

El edificio, que estará terminado en el lapso de un año, prevé los elementos necesarios para el dictado de las actividades que realizarán los jóvenes con discapacidades intelectuales, visuales, auditivas, motrices y autismo que concurren a la institución: desde baranda en las circulaciones hasta pisos de colores en los pasillos, entre otras consideraciones.

La institución reclamaba desde hacía 20 años un espacio propio para funcionar hasta que el gobierno de la provincia avanzó este año en la licitación de la obra que dará respuesta a la comunidad educativa. Fue una decisión política del gobernador Rolando Figueroa, priorizada junto al gobierno municipal y financiada con fondos de todos los neuquinos, como parte del plan de infraestructura escolar que lleva a cabo la actual gestión de gobierno a nivel territorial. Es ejecutada por la secretaría de Obras Públicas.