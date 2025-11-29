Cultura y espectáculosEcología

ZigZag Patagonia lanzó un podcast ambiental

Por: Victoria Veloso

ZigZag Patagonia, el emprendimiento textil sustentable nacido en San Martín de los Andes, dio un paso más en su misión ambiental: lanzó un podcast dedicado íntegramente a la ecología. En su episodio más reciente, entrevistaron a una combatiente de incendios forestales, aportando una mirada directa sobre el riesgo, la prevención y el impacto del fuego en los ecosistemas de la región.

El podcast forma parte del crecimiento natural de ZigZag, un proyecto que surgió a partir de cambios personales de sus creadores, quienes comenzaron a vivir de forma más consciente: separando residuos, evitando plásticos y buscando alternativas sostenibles. Esa transformación se trasladó a la marca, que hoy produce accesorios únicamente con textiles ya existentes, dándoles una nueva vida y reduciendo el impacto ambiental de la industria.

El proyecto se nutre de donaciones de textiles gruesos —corderoy, jeans, gabardinas, corduras— provenientes de clientes y amigos. Además de producir, ZigZag promueve activamente la educación ambiental: organizan limpiezas comunitarias, charlas sobre consumo responsable e industria de la moda, talleres abiertos y la Eco Feria, un espacio pensado para visibilizar proyectos locales responsables en su modo de crear y producir.

Con este nuevo podcast, ZigZag amplía su alcance y suma un canal para difundir historias ambientales locales, combinando diseño sustentable, acción comunitaria y comunicación. Todas sus actividades se pueden seguir en Instagram: @zigzag_patagonia, y su taller en el centro de San Martín de los Andes recibe visitas con cita previa.

