Zorros rumbo a Valdivia

>> Deportes

Nuevamente Zorros hará su presentación en el Torneo Antonio Azurmendy de Valdivia a partir de hoy hasta el 1 de Febrero. Se trata de la Séptima Edición Internacional de Basquetbol de este campeonato.

Desde el lunes 27 de enero al sábado 1 de febrero, se disputará en la ciudad

chilena de Valdivia, la 7ma. Edición del Torneo Internacional de Básquetbol Antonio Azurmendy

Hasta allí, viajaron este domingo tres equipos de diferentes categorías del club Zorros Básquetbol

de nuestra ciudad, que han estado en seis de las siete ediciones.

La delegación partió con todas las ilusiones de realizar el mejor torneo posible en

categorías U13 y U17 masculino, y en U15 femenino. Los profesores que acompañaron y dirigirán

a cada uno de los equipos son: Sebastián Blanco, a cargo de la rama femenina, mientras que uno

de los referentes del básquet formativo de Zorros, Matías “Chinito” Lara será el encargado de

dirigir a los más chicos de U13. Por su parte, Adriano Fregolent, es el técnico de la categoría U17

masculina.

Este torneo se juega en varias sedes de la ciudad de Valdivia, sin dudas la capital

del básquet chileno, que cuenta con una importante infraestructura deportiva y hotelera, que le

brinda a las delegaciones la posibilidad de disputar encuentros en distintos gimnasios al mismo

tiempo.

Participan equipos chilenos, como así también de Paraguay, Perú y Brasil, entre

otros países sudamericanos. Sin dudas, es una hermosa oportunidad para muchos chicos y chicas

que puedan compartir junto a pares de otros sitios.

Zorros viajó acompañado de varias madres y padres que año a año no sólo pasan

una excelente semana acompañando a sus hijos, sino que además colaboran mucho y disfrutan

confraternizando entre ellos.

En la primera fecha que se disputará el lunes 27, los compromisos de Zorros son

los siguientes: vs. San Felipe Básquet de Chile a las 10:30 horas en el Cendyr (U13); vs. CD

Deportivo de Paraguay a las 13:30 horas en el gimnasio de la Universidad Austral de Chile en Isla

Teja (U15 femenino) y cierran a las 15 horas los U17 vs. Deportes Castro de Chiloé, encuentro que

desarrollará en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros, sin dudas uno de los mejores estadios del

sur chileno.