​Santiago Fernández: «no está tan cerca el proyecto del estacionamiento medido»​

El Concejal Santiago Fernández expresó que no ve tan inmediato la aprobación del estacionamiento medido en San Martín de los Andes. Por otro lado planteó beneficios que debieran tener los locales y las patentes que tributan en nuestra ciudad y hace el énfasis que de aplicarse, no deberá ser un negocio para ninguna empresa.

El Concejal Fernández dialogó con Lacar Digital respecto al avance del estacionamiento medido que se intenta implementar en nuestra ciudad e indicó la postura que tiene el bloque «nuestra postura es conocida desde el inicio, nosotros planteamos desde el vamos que esto no debe ser un negocio para una empresa, hay universidades públicas que prestan el servicio de forma muy eficiente, con soportes tecnológicos, aplicaciones y demás y que debe tener un beneficio para los locales, para las patentes que tributan en San Martín de los Andes, es decir una tarifa diferencial, y un margen de tolerancia para pequeños trámites como ir a farmacias, cajeros etc.» y agregó «el objetivo de recaudación debe estar afectado al transporte para abaratarlo, porque el objetivo no sólo es ordenar el espacio público en la zona centro, sino que al abaratar el servicio de transporte, estimular que el encarecimiento del uso del vehículo se extreme en sus distancias con el costo del transporte público y se empiece a optar por éste. Además la otra parte de la recaudación debe ir destinada a la planificación y al diseño integral del área urbana, crear y reparar las bicisendas, de espacios alternativos de estacionamientos fuera del casco céntrico, peatonalización de algunos espacios del casco céntrico, son todas cosas que tienen que ir de la mano del estacionamiento medido sino queda todo en una medida recaudatoria y lo que necesitamos es una intervención fuerte en el uso del espacio público en el tránsito porque tenemos un problema que cada vez va a ser peor en San Martín por la gran cantidad de gente que hay. Tenemos que hacer una mirada integral, sino no estamos en condiciones de tratarlo». indicó Santiago Fernández.

«El Ejecutivo presentó un estudio de hora pico en alta temporada»

Lo que presentó fueron hipótesis, expresó el Concejal Fernández «el estudio que presentó fue un estudio de ingresos brutos de alguna manera, no fue un estudio de ingresos netos. Yo diría que no está tan cerca, porque lo que se presentó fue un estudio de hora pico en alta temporada, daba una cantidad de espacio público, de estacionamiento donde se hace una hipótesis de recaudación, no estaba contemplado el tipo de sistema, ni qué porcentaje se queda el proveedor si era con trabajadores, en fin, se presentaron hipótesis, no lo veo tan inmediato al tema, al estudio le faltaba toda la parte de los costos».

«También están contempladas algunas actividades en la propuesta de estacionamiento medido pero no tienen evaluado el costo ni la ganancia neta, es un estudio aproximado del uso del espacio público» finalizó en cuanto al estacionamiento medido.

La ordenanza de las terrazas gastronómicas sigue vigente

Al día de hoy, la ordenanza que permite solicitar terrazas gastronómicas sigue vigente, todo local comercial que solicite el permiso puede hacerlo «si se pagan por metro cuadrado, aunque el costo debe actualizarse. Hay una idea de estimular el uso de las terrazas pero si hay que actualizar lo que se paga por metro cuadrado porque el costo es muy bajo» finalizó a este diario.