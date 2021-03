Conflicto Pil Pil: Denuncian violencia de género contra una mujer y sus hijos, acusan a un miembro de la Comunidad

>> Locales

El hecho fue denunciado ante Fiscalía por una vecina de la familia Casanova que según relató en su declaración fue perseguida, insultada y apedreada por un joven de la comunidad Currhuinca. Asimismo aseguró en su declaración que en el momento de la agresión se encontraba con tres de sus hijas y dos sobrinos. Este conflicto data desde el mes de diciembre cuando se produjeron incidentes durante la colocación de alambrado en un sector de la zona denominada Lote 56 del paraje Pil Pil.

El hecho llegó a a nuestra redacción a través de un comunicado de la familia Casanova quien adjuntó la denuncia realizada en Fiscalía contra un joven de la comunidad Currhuinca. En el texto se indicó lo siguiente:

«Otra vez la misma historia, y así, el Estado ausente permite y repite situaciones de violencia, hoy puntualmente, el señor M. Currhuinca siguió y violento a una mujer y niños de la familia Casanova que paseaban por el campo, llegando a agredirlas verbalmente y con piedras, ¿Qué están esperando las autoridades?

¿Tenemos que salir en las noticias de la tv nacional por violencia de género? ¿Hasta dónde vamos permitirles a estos señores la violencia cotidiana? ¿El señor Epulef no había ido a la marcha del 8M sin intenciones políticas a apoyar la lucha feminista?

¿Por qué no interviene con la violencia intrafamiliar de sus comunidades? ¿Cuándo es dirigente político? ¿Solo en cuestiones territoriales y económicas?

Piden que no se los criminalice, pero que pensar de un sector, particularmente la comunidad Curruhuinca, que continúa violando explícitamente los derechos de una familia criolla con 120 años en el lugar y que, HOY, agrede, acosa y persigue a las mujeres de la familia.

Generaciones nacieron, se criaron y viven ahí en esa tierra que hoy está cercada de violencia, de ausencia de autoridades, de impunidad desmedida por grupos que dicen ser comunidad y familia y en el fondo tienen intenciones individualistas donde los beneficiados serán unos pocos.

¡La familia Casanova queremos seguir viviendo en paz! Y que se respeten nuestros derechos.

¿Qué estamos esperando? ¿Qué tiene que pasar para que los responsables de resolver este conflicto actúen de una vez? ¿Cuánto le van a permitir avasallar a la familia Casanova?

¿Quién gobierna sobre las tierras del suelo argentino? ¿Por qué señalan a las comunidades como responsables de las atrocidades que vemos en la TV? ¿Cuántas internas más tienen que salir a luz? ¿Por qué vemos familias de la comunidad tan empobrecidas y abandonas y a unos pocos de arriba adinerados?

La familia Casanova quiere respuestas pero sobre todo necesita urgente que nos dejen vivir en paz en la tierra donde crecimos y donde descansan nuestros seres queridos (desde el momento que dejaron este mundo).

Somos unas familia que solo quiere lo que le corresponde por derecho y continuar viviendo en armonía absoluta con la tierra.

Pero ante los hechos de extrema violencia de M.Currhuinca y su padre pedimos respuestas de seguridad ¡URGENTE! ¿Qué pasa

que la justicia no actúa ante la amenaza de este violento? ¿Tiene que ser San Martín de los Andes el próximo destino de las tapas de los diarios y placas de tv? ¡Exigimos respuestas YA de parte de las autoridades!

No sigan esta corriente de esperar lo peor para actuar. ¡Estamos hablando de violencia de género, una emergencia nacional que no puede esperar ni se puede cajonear» indicó el comunicado que adjuntaba la denuncia en Fiscalía contra este joven.

La zona de conflicto tuvo durante el mes de diciembre varios episodios tanto en el sector de Pil Pil como en la propia intendencia del Parque Nacional Lanín donde se llegó a una mediación en aquel momento pero en la actualidad se desconoce el estado de lo acordado allí.