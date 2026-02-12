Deportes

39° Cruce a Nado del Lago Lácar en San Martín

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El tradicional Cruce a Nado del Lago Lácar celebrará su 39° edición el Sábado 14. La competencia, de carácter participativo y no competitivo, propone un recorrido aproximado de 2200 metros entre el sector de La Islita y Playa Catritre.

La prueba convoca cada año a nadadores de distintas edades y niveles, incluyendo deportistas aficionados, clubes de natación, residentes y visitantes que eligen la ciudad durante la temporada estival. Al tratarse de una travesía en aguas abiertas, el cruce requiere medidas de seguridad específicas, con acompañamiento de embarcaciones de apoyo, guardavidas y organización logística para garantizar el desarrollo seguro del evento en las aguas del lago Lácar, cuya temperatura suele oscilar entre los 14 y 18 grados en verano.

Desde la organización se destaca que el espíritu del evento es recreativo y de integración, priorizando la experiencia personal por sobre el rendimiento competitivo, lo que permite la participación de nadadores con diferentes trayectorias.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttps://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
La temporada turística en Neuquén ya supera el millón de pernoctes
Artículo siguiente
Carnaval Intercultural Cordillerano en San Martín de Los Andes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Neuquén copó las selecciones argentinas de Beach Handball

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con seis integrantes en ambos combinados, los seleccionados se...

La neuquina Nahiara Díaz inicia su sueño olímpico

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La esquiadora de Caviahue integra la selección argentina y...

Gonzalo Rodríguez representará a Argentina en el UTMB Mont-Blanc

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El corredor argentino Gonzalo Rodríguez fue seleccionado por sorteo...

Rodrigo Puyardi: del club de barrio a Vélez Sarsfield

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Rodrigo Puyardi comenzó a jugar al fútbol a los...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640