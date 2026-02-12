39° Cruce a Nado del Lago Lácar en San Martín

El tradicional Cruce a Nado del Lago Lácar celebrará su 39° edición el Sábado 14. La competencia, de carácter participativo y no competitivo, propone un recorrido aproximado de 2200 metros entre el sector de La Islita y Playa Catritre.

La prueba convoca cada año a nadadores de distintas edades y niveles, incluyendo deportistas aficionados, clubes de natación, residentes y visitantes que eligen la ciudad durante la temporada estival. Al tratarse de una travesía en aguas abiertas, el cruce requiere medidas de seguridad específicas, con acompañamiento de embarcaciones de apoyo, guardavidas y organización logística para garantizar el desarrollo seguro del evento en las aguas del lago Lácar, cuya temperatura suele oscilar entre los 14 y 18 grados en verano.

Desde la organización se destaca que el espíritu del evento es recreativo y de integración, priorizando la experiencia personal por sobre el rendimiento competitivo, lo que permite la participación de nadadores con diferentes trayectorias.