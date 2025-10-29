ActualidadLocales

A partir del 3 de noviembre, jubilados podrán renovar sus beneficios en SAEM-SMA

Por: Marcela Barrientos

SAEM-SMA informa que el proceso de renovación de beneficios para jubilados comenzará el próximo 3 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

La presentación de documentación deberá realizarse según la terminación del DNI del titular, en las fechas estipuladas en el cronograma oficial. El trámite podrá realizarse de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 hs, en las oficinas correspondientes.

A continuación, el detalle del cronograma:

• Terminación 0 y 1: del 3 al 7 de noviembre

• Terminación 2 y 3: del 10 al 14 de noviembre

• Terminación 4 y 5: del 17 al 21 de noviembre

• Terminación 6 y 7: del 24 al 28 de noviembre

• Terminación 8 y 9: del 1 al 5 de diciembre

Quienes no puedan asistir en las fechas asignadas tendrán una instancia complementaria del 9 al 31 de diciembre, en el horario especial de 09:30 a 12:30 hs.

Desde SAEM-SMA se solicita a los beneficiarios concurrir en tiempo y forma para evitar demoras o contratiempos y garantizar una atención ordenada.

Para cualquier consulta: 0800 222 3442 o jubilados@saemsmandes.com.ar

