A pura competencia se vivió otra jornada del Patagonia Run en Chapelco

Desde el miércoles, San Martín de los Andes vive el Patagonia Run Spartan Trail World Championship, considerada la carrera de Ultra Trail Non-Stop más importante de Latinoamérica. Hoy se disputó la distancia de los 42K.

Como cada año, los imponentes paisajes patagónicos llaman a corredores y aventureros de todo el mundo. Cerca de 1600 competidores se dieron cita en el Cerro Chapelco en horas tempranas de la mañana y cuando todavía era de noche, para disfrutar de una de las competencias de running más prestigiosas del país y del continente, en un escenario natural único e inigualable. Fue la primera vez, en 14 años, que la modalidad K42 se desarrolla enteramente en el Cerro Chapelco y con récord de maratonistas.

Alrededor de las 8:30 de la mañana de día de ayer, se realizó la largada de los 42k Patagonia Run 2023 desde el cerro Chapelco, lugar protagonista de la competencia, que plantea desafíos únicos y una belleza natural incomparable.

Cerca del mediodía comenzaron a llegar los ganadores indiscutidos de la competencia. En la General Masculina de los 42K se coronó en primer lugar Antonio Martínez Pérez de España con un tiempo de 3 horas y 28 minutos. El segundo puesto fue para el peruano Gamaniel Huaman Cordova quien marcó 3 horas 32 minutos, y en tercer lugar, se consagró José Quispe Mallma también de Perú, con un tiempo de 3 horas y 32 minutos.

En tanto, en la General Femenina hicieron podio, en primer lugar, la española Nuria Gil, que marcó un tiempo de 4 horas y 9 minutos. El segundo puesto fue para la neuquina, Roxana Flores, con 4 horas y 31 minutos y se completó con María Paula Galíndez, que registró un tiempo de 4 horas con 42 minutos.

La campeona femenina, la española Nuria Gil, luego de la carrera expresó: “el circuito es espectacular, me he encontrado con muy buenas sensaciones y he podido disfrutar los 42 km la verdad. He estado muy a gusto en el terreno y estoy muy feliz con este logro”.

En tanto, Antonio Martínez Pérez manifestó que “ha sido una batalla intensa con estos grandes corredores. No salí tan rápido como el ellos, el ritmo desde el principio fue muy alto, pero luego los pude cambiar y mantenerme hasta el final”. Con respecto al circuito de montaña Antonio expresó “ha sido muy bonito todo el recorrido, no me he aburrido ni un metro. Cuando recién estaba subiendo y como todavía estaba amaneciendo me he encontrado con un aura de misticidad con la niebla que era muy bonito, y luego, el bosque con las hojas amarillas y naranjas estaba precioso y me ha encantado el recorrido”.

Hoy viernes será el turno de las distancias de 110 KM y las 100 millas (160) y el sábado 5 AM la largada de los 70 K.

La actividad en San Martín de los Andes tuvo una convocatoria récord de 6.000 participantes en todas las disciplinas y repartirá en total 30.000 dólares en premios a los ganadores.

Patagonia Run forma parte del Spartan Trail World Championship, un campeonato compuesto por las mejores carreras del mundo, con San Martín de los Andes entre sus lugares más icónicos. No es sólo una carrera, sino un evento que reúne a más de 20.000 visitantes cada año, convirtiendo a San Martín de los Andes en la capital del trail running de Argentina y Sudamérica.