A pura garra Zorros derrotó a Biguá de local

Quienes estuvieron presentes en el “Primeros Pobladores” no olvidarán lo complicado que se le hizo a Zorros Básquetbol poder lograr una nueva victoria como local, en este caso ante Biguá de Neuquén, equipo que se preparó para estar más arriba y no está logrando su objetivo. Un ajustado 70 a 68 favoreció a los de Serna, con una gran actuación del debutante Benjamín López, 20 puntos y 8 asistencias; más el aporte de Beltrán (17 y 10) y Djenderedjian (14). En Biguá se destacaron Fric (18 y 10) y Rodríguez (13 y 10). por_PabloMatilla

Era promesa de juego con emociones y lo fue. Los porcentajes de tres de ambos conjuntos distaron de destacarse, todo lo contrario, bajísimos. Zorros no estuvo fino en la línea de uno y marcó una superioridad en tiros de dos. Pero más allá de las estadísticas el juego fue parejo, hubo momentos de tensión y ambos equipos brindaron un partido que no se definió hasta el último segundo. La dupla Fric-Rodríguez participó activamente en los dos tableros, no así el bahiense Santiago Pascual que tuvo ráfagas. El primer cuarto se fue con Zorros arriba 17-16. El U23 Benjamín López, llegado de Belgrano de San Nicolás como último paso deportivo, mostró que se prende en defensa y pueda dar lo suyo en ataque.

En los segundos diez minutos el técnico Jaime (reemplazó a Santángelo), pidió un minuto donde les marcó con vehemencia a sus dirigidos la falta de actitud defensiva y las malas decisiones en ataque. A partir de ahí Biguá cambió, apareció Samaniego, Zambrano tomó las riendas y en Zorros que tenía muchos altos y bajos, siguió aportando los suyo López, al que se le sumó Beltrán y Djenderedjian más con puntos cercanos al aro que con lanzamientos largos. La visita se fue al descanso 39 a 35 arriba.

En la segunda mitad Biguá siguió manteniendo el resultado a su favor, sin sacar demasiada diferencia. Zorros no le encontraba la vuelta hasta que los jugadores entendieron que no había otra alternativa que buscar cerca del aro y dejar de tirar de tres porque lisa y llanamente a la pelota no la metía nadie. Con paciencia y aprovechando algunos errores defensivos y tiros marrados de su oponente, en los últimos minutos del partido los sanmartinenses pasaron al frente. Cuando restaba 1:12 ganaban 68 a 65 luego de dos libres convertidos por Fric. En el siguiente ataque Zorros perdió la oportunidad de ampliar y a falta de 38 segundos Fric metió un “bombazo” de larga distancia. Empate en 68. La pelota quemaba y con 19 segundos y 6 décimas la “naranja” llegó a manos de López quien anotó 2 puntos que hasta ese momento le daban la victoria. Pedido de minuto para ordenar y bajar un poco las pulsaciones. Repuso la visita, la pelota llegó a Micheli, quien tiró de 3 y marró, tomó el rebote ofensivo Fric, lanzó de 3 y nada. A 4 segundos y 5 décimas reponía Zorros, lo hizo mal, la pelota no llegó correctamente a manos de López y Micheli se escapó con la marca de Luca Canestrari que no lo podía tocar. Marró la bandeja y Zorros consumó un triunfo con dolores de parto.