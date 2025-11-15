Locales

A tener en cuenta: por obras, cierra por 10 días el aeropuerto Chapelco

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El gobierno de la provincia informó que este cierre preventivo será para repavimentar la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves, fundamentales para garantizar la óptima operación. Esta obra, se complementa con otra que comenzó recientemente a ejecutarse mediante una inversión superior a los $2.500 millones: la ampliación del edificio.

El aeropuerto Chapelco permanecerá cerrado preventivamente del 24 de noviembre a las 21:00 hasta el 28 de noviembre a las 08:59 y desde el 1 de diciembre a las 21:00 hasta el 5 de diciembre de 2025 a las 08:59 para poder realizar los trabajos de mantenimiento que habían quedado pendientes por la veda invernal.

Se trata de la repavimentación de la calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, que fueron licitadas por el gobierno de la Provincia a través de la empresa NeuquénTur S.E. y están a cargo de la firma Guillermo Fracchia SRL que, antes de la temporada invernal 2025, concretó la primera parte del proyecto adjudicado: reparó la pista e hizo el mantenimiento necesario para garantizar la operación durante el invierno. Ahora completará el resto de las tareas previstas en el contrato. 

Esta obra forma parte de un plan integral de mejoras en la terminal aérea ubicada en la región de los Lagos del Sur y se suma a la ampliación del edificio terminal que fue adjudicada a Nova Fusión y comenzó recientemente. 

El director provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, Francis Pojmaevich, explicó que “la remodelación y ampliación del Aeropuerto Chapelco consolidará la conectividad aérea y acompañará el crecimiento sostenido del turismo en el sur de la provincia. Además, contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y potenciará el perfil internacional del destino”.

Comienza la etapa de las definiciones en los Juegos Regionales Neuquinos

