ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ARTISTAS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes abrió la convocatoria para Calle Cultural 2026, un programa que busca descentralizar la oferta artística local y potenciar la circulación del arte callejero en los barrios de la ciudad.

Las y los artistas interesados podrán enviar sus propuestas del 8 al 22 de diciembre de 2025 al correo: teatrosanjosesmandes@gmail.com. También se reciben consultas vía WhatsApp al +54 9 2972 53-7772.

El proyecto apunta a fortalecer vínculos comunitarios a través de expresiones artísticas accesibles, abiertas y participativas, favoreciendo la creación de espacios culturales en el espacio público.

Instan a la población a colaborar con la prevención de incendios forestales
COLONIA DE VERANO IDE LANZA SU TEMPORADA 2026

