ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ARTISTAS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes abrió la convocatoria para Calle Cultural 2026, un programa que busca descentralizar la oferta artística local y potenciar la circulación del arte callejero en los barrios de la ciudad.

Las y los artistas interesados podrán enviar sus propuestas del 8 al 22 de diciembre de 2025 al correo: teatrosanjosesmandes@gmail.com. También se reciben consultas vía WhatsApp al +54 9 2972 53-7772.

El proyecto apunta a fortalecer vínculos comunitarios a través de expresiones artísticas accesibles, abiertas y participativas, favoreciendo la creación de espacios culturales en el espacio público.