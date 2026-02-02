Abre la inscripción a Becas Gregorio Álvarez para estudiantes de todos los niveles

Esta instancia es para quienes se inscriban por primera vez. El proceso inicia el lunes 9 de febrero y finaliza el viernes 20. Se estableció también un plazo extraordinario para renovación de becas 2024/2025 que irá del 23 al 27 de febrero.



De acuerdo con el cronograma pautado por la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, el lunes 9 de febrero inicia la inscripción de aspirantes de los niveles educativos Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, para las Becas Gregorio Álvarez. El registro estará abierto hasta el 20 de febrero y recibe solicitudes de niñas, niños y jóvenes de toda la provincia que no hayan tenido este beneficio anteriormente.

En cuanto a la reinscripción para quienes contaron con la beca en 2024/2025 y no realizaron el trámite en diciembre de 2025, desde el área informaron que se estableció un período extraordinario que va del lunes 23 al lunes 27 de febrero para que realicen o completen la solicitud. Aclararon no obstante que esta instancia es excepcional y que se realizará por única vez.

En cuanto a las solicitudes 2026, recordaron que las condiciones para acceder al beneficio incluyen ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos los últimos 5 años de residencia en la provincia, y tener hasta 35 años. En relación con los ingresos económicos, el monto mensual del hogar debe ser igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025; y en el caso de convivir con más de tres miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6,5 veces dicho parámetro.

Para realizar la inscripción en línea debe cargarse la documentación obligatoria que indica el formulario en la página web www.becas.neuquen.gov.ar, según el nivel educativo de cada estudiante. Las personas que no poseen recibo de sueldo tienen que presentar la negativa de ANSES y la declaración jurada de ingresos de las actividades no formales.

Desde la coordinación recordaron además que los estipendios para estudiantes de nivel Inicial y Primario se cobran una única vez al año, por lo que al ser aprobada la solicitud, las y los beneficiarios deberán aguardar al inicio del ciclo lectivo 2026 para recibir el desembolso.

En el caso de nivel Secundario, los pagos son tres y se realizan a lo largo del ciclo lectivo; quienes ya cuentan con beca y adeudan materias/espacios curriculares de 2025 tienen tiempo hasta febrero 2026 para aprobar y acceder al último desembolso. Mientras que para estudiantes de nivel Superior la beca es percibida de marzo a marzo -mientras cumplan con los requisitos-, para que puedan afrontar los compromisos mensuales adquiridos.

Las dudas o consultas pueden canalizarse por vía telefónica al 4494869, interno 7487; al WhatsApp 2996249470; o a los correos electrónicos becas@neuquen.gov.ar o becasnqn@gmail.com. Las gestiones y carga de documentación se realizan por medio de la página www.becas.neuquen.gov.ar.