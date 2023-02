Abren las inscripciones para las Becas Progresar

>> Educación, Nacionales

El Ministerio de Gobierno y Educación anunció que las y los interesados podrán inscribirse durante todo el mes de marzo. El programa es impulsado por el gobierno nacional y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias escolares de las y los jóvenes.

La edición 2023 del Programa Nacional de Becas Progresar, en las líneas Nivel Obligatorio (Primaria y Secundaria); Nivel Superior (Terciarios y Universitario), y Progresar Trabajo (Cursos de Formación Profesional) abrirá sus inscripciones el 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes.

Los requisitos para aplicar a la beca son: tener entre 16 y 24 años; ser argentino o argentina nativa o con una residencia en el país no inferior a dos años, y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece la o el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil. Se extienden los beneficios hasta los 35 años de edad cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a las personas con hijos o hijas de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Se suma a este grupo, las y los estudiantes de enfermería. En tanto, para estudiantes del nivel superior avanzadas/os en la carrera, el beneficio alcanza a quienes cumplan hasta treinta años. Para las Becas de Trabajo se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Para iniciar el trámite, se deberá ingresar a https://becasprogresar.educacion.gob.ar/, seleccionar la línea de beca correspondiente al perfil; crear un nombre de usuario y contraseña, y finalmente completar un formulario con los datos personales y académicos. Para corroborar el estado de la solicitud, las y los interesados deberán seleccionar la opción “Estado de la solicitud”. Asimismo, desde la Dirección General de Becas dependiente de la cartera a cargo de Osvaldo Llancafilo, se informó que se podrá realizar la consulta de manera presencial en calle Intendente Nordenstrom Nº265 de Neuquén capital, telefónicamente al 299 4495200-Interno 7487 o a través de los correos: becasme@neuquen.gov.ar y becasnqn@gmail.com.ar.

El pago de las Becas está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y contempla pagos de hasta doce cuotas que se otorgan de manera mensual desde el momento de la adjudicación, por un monto de $9.000.