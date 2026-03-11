EducaciónRegionales

Abrieron las inscripciones para participar de la Copa Robótica Educabot 2026

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se trata de la competencia por la que en 2025 el equipo de la EPET N° 20 viajó a Panamá. Este año la final provincial se realizará en Zapala y la nacional en la capital provincial en agosto. El registro es online, a cargo de una autoridad institucional.

Desde este martes 10 de marzo y hasta el 10 de abril está abierta la inscripción a la Copa Robótica Educabot 2026, competencia nacional que es la puerta de entrada para participar en el mundial de robótica FIRST Global Challenge.

La convocatoria es para estudiantes de nivel Secundario, de escuelas públicas y privadas con o sin conocimientos previos. La final provincial se realizará en Zapala, mientras que la nacional tendrá lugar en Neuquén capital los días 5 y 6 de agosto.

La iniciativa propone a las y los jóvenes abordar de manera práctica contenidos de robótica, a partir de desafíos innovadores y dinámicas colaborativas. La participación es gratuita, incluye capacitación, acceso a la plataforma de aprendizaje y kits de robótica.

Los equipos deben estar conformados por 5 estudiantes de entre 15 y 18 años, y contar con un mentor -docente que puede estar o no especializado en el área-.

El equipo campeón representará a Argentina en la instancia internacional.
La competencia inicia el 11 de abril con desafíos online orientados al desarrollo de habilidades blandas y pensamiento computacional; durante mayo realizan ejercicios de programación a distancia que incluye la creación de modelos de IA. En junio inician las semifinales presenciales en cada provincia; y en agosto, los días 5 y 6 se lleva adelante la final nacional, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad capital.

El proceso de inscripción se realiza online en https://www.coparobotica.com/.

Artículo anterior
Franco Vargas se prepara para el inicio del campeonato anual de Karting con Caja 2026
Artículo siguiente
Caviahue celebra la 36° Fiesta Provincial del Piñón

