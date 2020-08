«Acá no te vamos a tomar la denuncia contra un poli» le dijeron a uno de los jóvenes agredidos

>> Locales, Policiales

Ocurrió el sábado por la madrugada cuando de camino a tomar un taxi para regresar a sus casas fueron interceptados por la policía y golpeados.

El Sábado por la madrugada, cerca de la 1, dos jóvenes de San Martín de los Andes, que regresaban a sus domicilios fueron interceptados en pleno centro de la ciudad por unos policías que luego de revisarlos los golpearon.

Producto de los golpes recibidos, Franco Gonzalez, quedó internado en el hospital Carrillo donde le limpiaron y curaron las heridas causadas por los oficiales.

«El sábado 1 de agosto, cerca de la una de la madrugada, estando en el centro con mi primo, nos paro la policía preguntándonos hacia donde nos dirigíamos, en ese momento les respondimos que íbamos a tomar un taxi para irnos a nuestras casas», relató Franco.

Según detalló el joven, en ese momento «bajaron 4 policías, nos empezaron a revisar» y uno de los oficiales «agarró un fierro que tenía atrás de la camioneta, me dio un fierrazo y me partió la cabeza», contó.

Tras los golpes recibidos, fue la misma policía quien tuvo que llevarlo al hospital para que sea asistido, «cuando llegamos el médico le dijo que estaban haciendo abuso de la autoridad que yo era el quinto pibe que llevaban golpeado en la noche», aseguró Gonzalez.

«En ese momento el médico me dio un papel y me dijo que le haga la denuncia. Cuando me llevaron a la comisaria le dije a un oficial que quería radicar una denuncia a este policía y me dice *acá no te vamos a tomar una denuncia contra un poli*», manifestó Franco quien fue dado de alta luego de permanecer en observación por algunas horas.

Finalmente el joven agredido expresó: «Me dio mucha bronca e impotencia lo que hicieron conmigo, abusándose de su autoridad . Tengo los papeles firmados por el médico para radicarle la denuncia correspondiente a este señor» y afirmó que esta persona «es el líder de la iglesia evangelista CRISTIANOS DE BEREA Y aun así anda golpeando gente.»