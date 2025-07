Accidente: «Me avisaron los vecinos que me había chocado una moto»

Lacar Digital habló con el propietario de la camioneta Renault Duster chocada ayer mientras estaba estacionada en la Avenida San Martín y Rodhe. «Me cuentan los vecinos que la moto venía a toda velocidad, extrema velocidad del lado de Havanna y cuando ve que viene un auto por Rodhe intentó frenar pero venía tan fuerte que se metió abajo de mi camioneta» expresó el vecino. «Estaba en el baño de mi casa, un vecino me golpea y me dice, me parece que se la dieron a tu camioneta. No se mas nada solo que el chico lo llevaron al hospital, pero la verdad que no me enteré de nada porque estaba en mi casa » indicó el vecino.

Respecto al joven trasladado con golpes en brazos, piernas y cabeza sólo se supo que es un joven de 18 años que venía solo en la moto por avenida San Martín hacia el lago cuando un auto se asomó por Rodhe y para no impactarlo intentó esquivar y terminó debajo de la Duster. Por la fuerza del impacto la moto levantó la camioneta quedando abajo del piso de la Renault.

Ni Policía de Neuquen división Tránsito local ni el SIEN comunicaron el estado de salud del jóven, el hermetismo fue tal que las especulaciones en el lugar habían desatado varias conclusiones al respecto del estado de salud que preferimos no redactar. Desde este medio lamentamos la falta de comunicación de las instituciones para con los medios locales, ya que a medios de la capital neuquina y hasta otras provincias les brindan información en primera persona. Trabajamos en este sentido para una comunicación equilibrada y justa para todos los colegas.