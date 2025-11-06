Actor de San Martín de los Andes participará en el Festival de Mar del Plata

El actor Nicolás Nacher, oriundo de San Martín de los Andes, formará parte del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata como integrante del elenco de Tres tiempos, la ópera prima de la directora Marlene Grinberg. La película, filmada en agosto de 2022 en el sur del país, tendrá su estreno oficial el 12 de noviembre.

La producción está ambientada en los años 70 y cuenta con las actuaciones protagónicas de Mara Bestelli y Florencia Dyszel, junto a Fernando Contigiani, reconocido por su participación en la película La sociedad de la nieve. Además, el elenco incluye a Violeta Postolski, Lara Pastu y el propio Nacher, quienes representan a la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en su debut cinematográfico. El casting fue realizado por Casting Club, de Buenos Aires.

La película tendrá tres funciones en el complejo Aldrey:

Fecha Hora Sala

12 de noviembre 10:30 Aldrey 5

12 de noviembre 22:30 Aldrey 5

13 de noviembre 16:50 Aldrey 2

La primera proyección estará destinada a jurados y prensa. El elenco fue invitado a participar de las presentaciones y contará con entradas de cortesía para ambas funciones del primer día.

La película fue realizada por un equipo técnico integrado por profesionales de diversas áreas. El montaje estuvo a cargo de Natacha Valerga, la música es de Guillermina Etkin, la postproducción de sonido fue realizada por La Mayor (PRODUCTORA DE SONIDO URUGUAYA), la corrección de color por Daniel Dávila y los títulos por Agustin Telo. El afiche oficial es una obra de Antonella Agesta, con diseño gráfico de Nico Risso.

Tres tiempos participa del festival como parte de la programación oficial, consolidando la presencia de jóvenes artistas patagónicos en el cine argentino contemporáneo.