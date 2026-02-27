Actualizan las tarifas del estacionamiento medido: conocé los nuevos valores a partir del 1° de marzo

SAEM SA, concesionaria del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago de San Martín de los Andes, comunica a la comunidad que, a partir del 1° de marzo de 2026, entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio, conforme a la normativa municipal vigente.



Nuevos valores (desde el 1/03/2026)

1ª hora: $ 1.153,53

2ª hora: $ 1.441,92

3ª hora: $ 1.802,40

Tarjeta manual (1 hora): $ 1.800,00

Abono frentista: $ 35.493,58

Abono mensual: $ 115.353,20

Volquete: $ 8.873,40

Acta (multa): $ 57.676,64

SAEM recuerda que el estacionamiento puede abonarse mediante los canales habilitados del sistema, y que la actualización tarifaria tiene por objeto acompañar el funcionamiento del servicio y su correcta prestación en la ciudad.

Para consultas y más información, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 2972 417034 o al 0800 222 3442.