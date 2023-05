Acueducto barrio Kaleuche: «Urgencias vs burocracia»

>> Actualidad, Sociedad

«Todavía sin proyecto ejecutivo aprobado del Acueducto Quilquihue – Kaleuche – Los Robles» vecinos buscan vencer la burocracia y piden resolución urgente del problema.

En un comunicado enviado a los medios regionales, vecinos solicitan definiciones para el acueducto de subarrio.

«Vecinas y vecinos autoconvocados del Barrio Kaleuche queremos informar a la comunidad que a la

fecha la Municipalidad de San Martín de los Andes no ha logrado cumplimentar los requisitos

necesarios para que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación a través del ENHOSA

apruebe el proyecto ejecutivo que le permita a San Martín de los Andes recibir el subsidio por mas de

2.000 millones de pesos que garantice la obra del acueducto para 3.000 familias.

Los acuerdos llevados a cabo por el presidente del Consejo Deliberante Sergio Wilkelman con los

propietarios de la Estancia El Nido condicionan la aprobación del proyecto por parte del Estado

Nacional. Recordamos que en las semanas previas a las elecciones se firmaron permisos con dos

propietarios, ratificados por el Consejo Deliberante, habiendo objetado el ENHOSA el de El Nido

porque condiciona al actual proyecto a un escenario inmobiliario de dicha propiedad que hoy no existe.

Asimismo, existen faltantes técnicos que se siguen cumplimentando por parte del municipio a través

del Colegio de Ingenieros. Luego de entrevistarnos con funcionarios municipales, hemos corroborado

que todavía faltan gestionar dos servidumbres mas que no habían sido tenidas en cuenta .

Como es de público conocimiento, las/os vecinas/os del Barrio Kaleuche hemos generado una reunión

con todos los candidatos a intendentes días antes de la elección dónde entregamos un Petitorio

detallando la problemática del acueducto, de la provisión de agua en la actualidad y otras situaciones

urgentes para poder habitar dignamente el Barrio.

De todo lo ocurrido, tenemos la sensación que la Municipalidad no comprende la urgencia del agua

para las familias del Barrio Kaleuche. Se firman acuerdos que no sirven para aprobar el proyecto, se

olvidan de incluir otras propiedades fuera del espacio público por dónde debe pasar la infraestructura,

y sigue habiendo información técnica faltante del proyecto.

Ya en 2016, cuando el concejal Sergio Wilkelman, que en ese momento también ocupaba la

responsabilidad de suplir al intendente de turno, decidió desviar fondos nacionales que llegaron al

municipio para realizar el proyecto ejecutivo del acueducto. Con dichos fondos se contrató a una

consultora para hacer el proyecto ejecutivo que hoy todavía no podemos lograr. Que pasó con esos

fondos, con esa consultora, con todos esos años a la fecha que la Municipalidad no concreta esta

gestión. Que queden para la comunidad de San Martín de los Andes y la Justicia las respuestas. Lo

concreto es que 3.000 familias necesitamos tener agua corriente y no logramos seriedad, celeridad e

idoneidad en las gestiones municipales.

Apostamos a dialogar, reunirnos, acompañar públicamente las gestiones, pero tenemos que buscar en

Buenos Aires la información para saber que pasa con el proyecto del agua. Volvemos a solicitarle a

las autoridades municipales y a todos los concejales que con seriedad y urgencia concreten los

permisos con todos los grandes propietarios por dónde pasará el agua para nuestro futuro.

SAN MARTIN DE LOS ANDES, 22de mayo de 2023

Vecinos Autoconvocados del Barrio Kaleuche

por el Acueducto Quilquihue-Kaleuche-Los Robles

No somos un loteo fantasma!

En una nota adjunta también manifestaron:

Barrio Kaleuche, no somos un loteo Fantasma!!

Somos un barrio con sujetos de derecho!!

Propuesta de las/os vecinas/os autoconvocadas/os del Barrio Kaleuche

para una urbanización bajo las normativas municipales vigentes para todo

el éjido de San Martín de los Andes

Qué nos motiva:

Hace muchos años Kaleuche no era un barrio, era el «loteo fantasma» dónde unas muy pocas familias encontraron la oportunidad de acceder a tierras sin servicios básicos, pero una oportunidad dónde vivir. EI agua se obtenía de unas pocas vertientes, las calles y accesos ni siquiera respetaban el trazado catastral, y la energía venía del bosque, del sol garrafas. Ese escenario se multiplicó exponencialmente: hoy somos 300 familias gestionando la carga de agua con camiones contratados por la municipalidad, persiguiendo maquinistas para la apertura y mejoras de calles, peleándonos con el bosque por leña, y sacando agua escasa con escenarios de violencia entre vecinos por el poco caudal de las vertientes.

Hoy acceder a un lote en Kaleuche es la única posibilidad de acceso a tierras para viviendas. El valor del metro cuadrado en el «otro» San Martín de los Andes se ha transformado en algo casi prohibitivo hasta para los sectores medios.

Y sobre llovido, mojado: Nuestro Municipio a la fecha, pese a que las gestiones han comenzado hace muchos años, no ha logrado la inversión millonaria en forma de subsidio nacional para concretar el acueducto troncal desde el Quilquihue. Esta situación no sólo nos sacaría de la actual «guerra por el agua’, sino que posibilitará la gestión de fondos para viviendas cooperativas, que junto con la red eléctrica, gas y la

apertura de accesos y calles; le sacarían al hoy Barrio Kaleuche el mote de «fantasma». La demora municipal en la concreción de los accesos desde la ruta 62 dan cuenta también de una sensación de olvido municipal: hace años ya que la expropiación por la legislatura provincial se concretó. Cómo con el agua, las demoras son inversamente proporcionales al crecimiento del barrio.

En estos años han habido antecedentes de iniciativas del Concejo Deliberante respecto de ponerle una mirada estratégica de planificación al Barrio. Hasta la Defensoría del Pueblo y del Ambiente exhortó al Municipio en el sentido de hacerse cargo de la problemática del Barrio Kaleuche. A la fecha, pese a acciones aisladas, no se han concretado esos mandatos.

El siguiente Petitorio sólo nace de la desesperación cotidiana de la situación familiar que vivimos en el Barrio. Tiene el tenor de la necesidad de movilizarnos como vecinos por tener una vida digna. No es fácil a las/os vecinas/os dedicarle tiempo a las

gestiones en el municipio, Concejo Deliberante y reuniones varias. Apostarmos a que «la politica», las gestiones políticas, de nuestros representantes resuelvan los problemas básicos de dignidad de nuestro barrio. Malos entendidos, diferencias,

denuncias varias y hasta «mala politización partidaria» son parte de esta historia. Hay una necesidad de ya basta: Les proponemos que hagan acciones administrativas y legislen para sacar a Kaleuche de su situación de fantasma. Las energías de los habitantes de nuestro barrio acompañarán esas acciones, porque necesitamos que Kaleuche tenga una política de Estado en materia de urbanización. Sabemos que los

millones que se necesitan para concretar estas politicas no están en el presupuesto municipal, sino en los Estados provincial y nacional. Por eso, la tarea de planificación Y gestión no es una cuestión de promesa de campaña. Los invitamos a que a partir del 17 de abril de este año sea la fecha dónde se honren las propuestas de campaña.

Apostamos a que nuestro Petitorio sea uno de los compromisos de todos los partidos políticos.

PETITORIO A TODoS LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATA/OS A

INTENDENTA/TES

1. Financiamiento Acueducto Quilquihue – Los Robles, red de agua. Garantizar el subsidio del ENHOSA. Seguimiento local de la gestión de licitación y ejecución hasta el final de obra. Garantizar hasta tanto se finalice la obra, provisión de agua con el servicio de transporte a los tanques domiciliarios durante todo el año.

2. Extensión de redes de servicios de gas, electricidad y agua potable a todo los sectores del Barrio Kaleuche: Bajo, Alto y COVISAL.

3. Apertura de los dos accesos desde la ruta 62. Garantizar la gestión de las expropiaciones.

4. Calles internas. Apertura y mantenimiento con enripiado, drenaje, vn señalización.

5. Alumbrado público. Garantizar el Proyecto ejecutivo paralelo a los otros servicios básicos.

6. Infraestructura para fuego de interface. Incluir en la inversión esta problemática que hoy ya cyenta con legislación municipal.

X

7. Ajuste de la frecuencia del transporte urbano de pasajeros y recorrido interno en el barrio.

8. Espacios verdes. Fortalecer la infraestructura de éstos espacios públicos.

9. Infraestructura vecinal: Salón comunitario y sala de primeros auxilios.

10. Recolección de residuos. Planificación GIRSU a escala barrial con mejora en la infraestructura pública.

Lugar: Salón Mutual Policía del Ngn. Aimé Painé y Miguel Abuelo (Barrio Kaleuche,

bajo).

Fecha: 3 de abril de 2023

Metodología del Encuentro:

1. Presentación del Petitorio

Horario: de 19 a 21 hs

2. Cómo se distribuirá el tiempo: 5 minutos por candidato para que hablen sobre los puntos del Petitorio. El orden se sortea en el momento. Al finalizar la primera ronda de exposición, 1 minuto más para el que necesite completar o aclarar argumentos.

3. Final: Preguntas de vecinas/os.