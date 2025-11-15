Acusada con tobillera electrónica fue encontrada caminando por la calle

El hecho ocurrió en el barrio Gobernadores Neuquinos. Una de las acusadas con domiciliaria por el intento de homicidio y tortura hacia un joven que saltó por una ventana, fue encontrada por personal policial caminando por el barrio.

La mujer que hasta hoy se encontraba con prisión domiciliaria, fue encontrada por personal policial, en uno de los rondines, caminando por las calles del barrio. Según la acusada, «había salido a comprar cigarrillos».

Según relataron testigos del barrio, «como si nada salía de su casa cuando se supone que tiene una tobillera electrónica, y no debería ni asomarse por la ventana, está con prisión domiciliaria» indicaron indignados algunos vecinos.

Luego de ser identificada y de corroborar que se trataba de la mujer con prisión domiciliaria, los uniformados dieron aviso de inmediato a la fiscalia local, quienes solicitaron una audiencia por incumplimento de la medida judicial. Mientras que durante la noche, la acusada quedó pernoctando en su domicilio con consigna policial.

Es así, que en la audiencia el día después, la mujer fue puesta a disposición de la justicia para que cumpla prisión preventiva en la ciudad de Centenario, siendo alojada en la Cria. 52 de dicha ciudad, hasta que avance la causa por la que fue acusada en San Martín de los Andes.