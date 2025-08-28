RegionalesSalud

Afiliados de ISSN ya pueden acceder a una nueva credencial virtual

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Esta nueva modalidad se suma a la tarjeta física, la AppSalud y el certificado provisorio para que las personas puedan presentar en las clínicas, consultorios, farmacias y ópticas al momento de necesitar la atención.

Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) pueden acceder a la credencial virtual web, una nueva forma para acreditar su condición afiliatoria a la obra social al momento de recibir la atención médica. 

Para acceder, los usuarios deben ingresar en su Oficina Virtual en www.issn.gov.ar y hacer clic en Credencial Virtual. En el consultorio, le pedirán el token que se genera tocando el botón Generar Token ubicado sobre la credencial. Además de su propia tarjeta, el titular podrá acceder a la de las personas que tenga como carga de familia. 

Esta nueva modalidad se suma a la tarjeta física, la AppSalud y el certificado provisorio para que las personas puedan presentar en las clínicas, consultorios, farmacias y ópticas al momento de necesitar la atención; todos son documentos que validan la afiliación al ISSN y que deben ser aceptados por los prestadores. 

La Oficina Virtual es el lugar a donde acceden para realizar diferentes consultas o trámites como el pago de los coseguros.

