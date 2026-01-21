Agostina Vietti: de San Martín de los Andes a la élite del freeride mundial

Agostina Vietti está marcando un antes y un después en el deporte argentino. La neuquina de 28 años, nacida y criada en San Martin, se transformó en la primera atleta sudamericana en competir en el Freeride World Tour (FWT) 2026, un hito histórico para Argentina.

Vietti comenzó su carrera en esquí alpino en su ciudad natal, donde adquirió técnica y visión de montaña antes de dar el salto al freeride, la modalidad más brutal y autónoma del esquí: descender por laderas sin pistas, analizando el terreno y escribiendo su propia línea en cada bajada.

Tras destacarse como subcampeona sudamericana en 2024 en Chapelco, se lanzó a las rondas clasificatorias del circuito FWT Challengers en Estados Unidos. Allí logró un 5° lugar en Kirkwood (California) y un 2° puesto en Arapahoe Basin (Colorado), acumulando 3650 puntos que le valieron uno de los cupos al Freeride World Tour 2026.

La temporada 2026 arrancó con fuerza para Vietti:

En la primera fecha del Freeride World Tour 2026 en Baqueira Beret (Andorra), Agostina consiguió un cuarto puesto histórico en la categoría esquí femenino.

Esa actuación también le aseguró el pase a la próxima etapa del circuito, que se celebrará del 24 al 29 de enero en Val Thorens (Francia).

Además, su clasificación le permite seguir compitiendo en otras fechas claves:

Georgia Pro (22‑28 de febrero)

Fieberbrunn Pro (Austria) (5‑10 de marzo)

Las finales más exigentes se disputarán en Alaska Pro (15‑22 de marzo) y Xtreme Verbier Pro (Suiza, 28 de marzo‑5 de abril).

En 2025, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes la declaró Embajadora Deportiva de la ciudad, reconociendo no solo sus logros, sino también su influencia creciente como figura del deporte argentino en el exterior.

Además de competir, Agostina trabaja como instructora de esquí y ha desarrollado su carrera también en centros de Estados Unidos, consolidando una carrera dual entre enseñanza y rendimiento competitivo.