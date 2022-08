Alán Pastoriza y el amor como motor para encarar el desafío de la inclusión y el deporte

>> Sociedad

Alán Pastoriza, un vecino de nuestra ciudad, motivado por Theo su pequeño gigante, demostró que con paciencia, empuje y garra, pero sobre todo con mucho amor, se pueden derribar todas las barreras de la discapacidad. Alán creó elementos adaptados para que Theo y otras personas puedan realizar actividades deportivas adaptadas.

Alán el orgulloso papá de Theo sentía que algo faltaba en la vida de su hijo, no bastaba solo el apoyo familiar y educativo, sino que sintió que Theo necesitaba algo más y eso fue su mayor inspiración, incluir a Theo en el deporte «El motivo por el cual surge la idea de trabajar en inclusión para mí fue fundamentalmente el desarrollo de mi hijo Theo. Al transcurrir el tiempo de crecimiento necesité pensar, junto a mi familia, en actividades que le pudieran sumar beneficios a su salud y socialización. Sentíamos que la sola contención y apoyo familiar e institucional, respecto de lo educativo, no resultaba suficiente. Por ello, y por mi experiencia con algunos deportes, es que pensé en la posibilidad de adaptar elementos para que él, y con mi asistencia, lograra iniciarse en el desarrollo de actividades deportivas» expresó Alán.

Concretando las ideas

Luego de pensar e idear diseños, Alán comenzó a llevar a la práctica este gran sueño»Pude entonces diseñar ajustes en soportes y seguros en el skate, snowboard y scooter que hicieron posible que Theo los utilizara. Así empecé a pensar en términos de inclusión. Esto, definitivamente mejoraría también el desarrollo y las condiciones de vida de muchísimas personas. Entonces, a partir de estos avances, comencé junto a un equipo de gente a desarrollar el proyecto Sanmastreerpark.

Éste consiste en ampliar espacios públicos en los cuales se practiquen estos deportes de manera inclusiva» y agregó «Hoy puedo decirles que estamos comprometidos con el objetivo de hacer visibles nuestras acciones y profundizarlas, fortaleciéndonos como grupo de trabajo y dar más y mejores respuestas a necesidades que presenta nuestra sociedad. Nuestra labor consiste en promover el deporte adaptado y proyectar a futuro en diversos campos culturales; gestionar adaptaciones en parques de recreación, el mejoramiento de la transitabilidad y las condiciones de infraestructura que garanticen en todos y cada uno de los espacios públicos la accesibilidad de todas las personas» indicó Alán.

«El desafío más grande para mí en este proceso que llevamos adelante como familia, y de la mano de las personas que se han sumado, es lograr, día tras día, ver a mis hijos crecer, sonreír y disfrutar.

Todo esto me lleva a sentir que «hacemos», por Theo y por tantos otros y sencillamente nos emociona, nos moviliza y da fuerza para seguir luchando para que nuestro esfuerzo se multiplique.

Todo este tiempo transcurrido nos enseñó, nos habló y nos dijo que muchos Theo’s lo necesitan, y que muchos espacios públicos lo requieren. Estamos convencidos que podemos dejar algo especial que sirva a nuestra sociedad» expresó.

La importancia de la Accesibilidad en cada rincón de la provincia

Invitados a la inauguración del Pump Truck en Neuquén Capital Alán indicó «El sábado pasado fuimos invitados por la Subsecretaría de Discapacidad y el Ministerio de Deportes de nuestra provincia a la inauguración del pump track en Ciudad Deportiva, con el fin de promover la accesibilidad del mismo y con el objetivo de dar a conocer la importancia estos deportes adaptados». remarcó Alán

El sueño del Skatepark local que quedó en el olvido

Hace más de 10 años que en San Martín de los Andes se espera la terminación del Skatepark. Hoy se habla de inclusión pero son muchos Theos los que necesitan que esa obra se concrete, personas con capacidades diferentes que puedan practicar bici, rollers, patines, scooters, longboard, etc. No sé abren las puertas para que más chicos practiquen y puedan ir a participar de otros eventos en diferentes localidades. Los playones barriales están completamente destrozados para el uso de ruedas chicas, lo cual no permite que se pueda practicar, muchos son los que esperan pacientemente un martes o un jueves para poder hacer uso de la escuela municipal y poder practicar, por lo que San Martín de los Andes, sigue en deuda con las personas con capacidades diferentes que necesitan una real inclusión en la sociedad.